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        Kazdağları'nın eteklerindeki Küçükkuyu havadan görüntülendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Kazdağları'nın eteklerindeki Küçükkuyu havadan görüntülendi

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi dronla görüntülendi.

        Dronla kaydedilen görüntülerde, denizle iç içe yerleşim dokusu, kıyıya paralel uzanan sahil yolu, turuncu kiremitli evler ve balıkçı barınağı dikkati çekti.

        Edremit Körfezi kıyısındaki beldede, yaz mevsimiyle birlikte hareketlenen sahil bandı, kıyıdaki işletmeler, denize girenler ve limana bağlı tekneler aynı karelerde yer aldı.

        Ayrıca mendirekle çevrili Küçükkuyu Balıkçı Barınağı, körfeze açılan kıyı hattı ve kıyı boyunca uzanan yerleşim alanları görüntülere yansıdı.

        Bir yanda körfezin sakin suları, diğer yanda Kazdağları'nın yamaçlarına doğru yükselen yerleşim alanlarının havadan görüntüsü bölgenin güzelliğini gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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