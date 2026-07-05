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        Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Çanakkale'de hastane tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

        Çanakkale'de, Ezine Devlet Hastanesi acil servis tuvaletinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, hastanenin temizlik personeli, acil servis tuvaletinde çöp poşeti içinde yeni doğmuş bebek cesedi buldu.

        Personelin haber vermesi üzerine, polis ve hastane yetkilileri olay yerine geldi.

        Yapılan incelemede 2-3 gün önce doğduğu belirlenen bebeğin cenazesi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Adli Tıp Birimi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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