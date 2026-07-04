Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri ÇOMÜ'de "Mezunlar Buluşması" etkinliği düzenlendi

        ÇOMÜ'de "Mezunlar Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Mezunlar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 10:00 Güncelleme:
        ÇOMÜ'de "Mezunlar Buluşması" etkinliği düzenlendi

        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) "Mezunlar Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

        Nedime Hanım Konağı'nda düzenlenen etkinlikte 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi ve Müze Projesi lansmanı da yapıldı.

        ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerinin 21 fakülte, 2 yüksekokul ve 47 araştırma merkeziyle bölgesine ve ülkesine ulusal ve uluslararası düzeyde değer katan bir yüksek öğretim kurumu olduğunu söyledi.

        Her geçen gün başarı çıtasını üst seviyeye çıkardıklarını anlatan Erenoğlu, 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi ve Müze Projesi lansmanına katılanlara teşekkür etti.


        ÇOMÜ Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Vakfı (ESBAV) Başkanı Bünyamin Nami Tonka da müzelerin canlı birer varlık gibi olduğunu belirterek, projeyi anlamlı bulduklarını kaydetti.

        Konuşmaların ardından mentor plaket takdimi yapıldı, 2025-2026 eğitim öğretim döneminde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Ardından katılımcılar 35. Yıl ÇOMÜ Tarih Sergisi'ni gezdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        "Meydan okumaya geldim"
        "Meydan okumaya geldim"
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Önce silahla vurdular... Ölmeden önce dövdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Yaşlı adam uyuyordu... İzmir'de ayı vahşeti!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İspanya'nın 10 gizli hazinesi!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kritik uyarı! Batıda doğuda yağış var!
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da apartmanda patlama: 2 ölü, 5 yaralı
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Sertab Erener Bodrum koylarında
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Emekli işçiye prim iadesi yapılır mı?
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti
        Trump Grönland'ı ele geçirmekten vazgeçti

        Benzer Haberler

        Vali Ömer Toraman Etili Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Vali Ömer Toraman Etili Köyü'nde vatandaşlarla bir araya geldi
        Çanakkale ve 5 ilçede uyuşturucu operasyonlarında 15 gözaltı
        Çanakkale ve 5 ilçede uyuşturucu operasyonlarında 15 gözaltı
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçme...
        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 1 organizatör ve 37 kaçak göçme...
        Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Gelibolu'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu'da arazide çıkan yangın söndürüldü