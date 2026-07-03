Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.





İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-2 Temmuz arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.



Operasyonlarda, 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.



Öte yandan bu kişilerin kullandığı otomobil, lastik şişme bot ve bot motor ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 dolar ve 4 bin 655 liraya da el konuldu.



Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.



Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

