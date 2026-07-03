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        Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.


        İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-2 Temmuz arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.

        Operasyonlarda, 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.

        Öte yandan bu kişilerin kullandığı otomobil, lastik şişme bot ve bot motor ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 dolar ve 4 bin 655 liraya da el konuldu.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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