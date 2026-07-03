Çanakkale'de 37 düzensiz göçmen yakalandı
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen insan kaçakçılığı operasyonlarında 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Haziran-2 Temmuz arasında göçmen kaçakçılığına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 37 düzensiz göçmen ile bu kişilerin yurt dışına çıkışlarına aracılık ettiği tespit edilen 1 şüpheli yakalandı.
Öte yandan bu kişilerin kullandığı otomobil, lastik şişme bot ve bot motor ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 1800 dolar ve 4 bin 655 liraya da el konuldu.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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