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        Gelibolu'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 12:52 Güncelleme:
        Gelibolu'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Güneyli köyündeki bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbedede A.Y, E.D. ve T.A. bıçakla yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ve Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Polis, olayla ilgili bir zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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