Gelibolu'da lavanta bahçeleri incelendi
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve beraberindekiler Gelibolu'daki lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve beraberindekiler Gelibolu'daki lavanta bahçelerinde incelemelerde bulundu.
Lavanta üreticisi Nevzat Aktepe'ye ait lavanta alanında yapılan ziyarette, üretim süreçleri, verimlilik ve hasat dönemi hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Demirhan, ziyarette, lavanta üretiminin tarımsal çeşitliliği artırdığını ve kırsal kalkınmaya değer kattığını belirterek üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.
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