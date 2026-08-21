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        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 8'i hükümlü olmak 17 kişi üzere tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulamaları gerçekleştirildi

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen huzur uygulamalarında yakalanan 8'i hükümlü olmak 17 kişi üzere tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 10-16 Ağustos'ta gerçekleştirilen huzur uygulamasında 224 umuma açık işletme, 134 metruk bina, 121 park ve bahçe, 68 kahvehane kontrol edildi.

        Uygulamalarda 58 bin 792 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 57 bin 423 araç denetlendi. Araç sorgulamaları neticesinde aranan 11 araç yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen nitelikli takip ve operasyonlar neticesinde, aralarında farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişinin de yer aldığı 89 kişiden 17'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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