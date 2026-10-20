Çanakkale'de huzur uygulamalarında 26 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 7 bin 500 kişi ve 1327 araç kontrol edildi, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 12-19 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 7 bin 500 kişi ve 1327 araç kontrol edildi, 326 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 26 şüpheliden 8'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Operasyonlarda 180 gram narkotik madde, 47 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

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Ekiplerce, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs eden 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli de tutuklandı.

Operasyonlarda ayrıca olaylarda kullanıldığı değerlendirilen 2 araç, 9 bin 400 lira, 18 can yeleği, 1 can simidi ele geçirildi.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunduğu belirlenen 135 kişi hakkında Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulandı.