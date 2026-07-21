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        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Çanakkale'de huzur uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 13-20 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il merkezi ve ilçelerde yapılan huzur uygulamalarında, 10 bin 3 kişi ve 2 bin 767 araç kontrol edildi, 405 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

        Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan ve gözaltına alınan 76 zanlıdan 9'u sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Uygulamalarda, toplamda 2 kilo 369 gram uyuşturucu, 4 kök Hint keneviri, 2 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 97 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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