Çanakkale'deki "Kalpli Göl" pembeye büründü

Çanakkale'nin Ezine ilçesi Dalyan köyündeki "Kalpli Göl" yeniden pembeye büründü.





Dalyan köyünün sahile yakın bölümünde, Alexandria Troas Antik Kenti'nin iç limanında bulunan gölün suyu, yılın bazı dönemlerinde kiremit rengine ve pembeye dönüşüyor.





Halk arasında "Pembe Göl" ya da "Kalpli Göl" olarak adlandırılan göl, temmuzda yeniden pembeye büründü. Göldeki renk değişimi, geçen ay son 13 yılın en yoğun yağışlarını almasından dolayı gecikmeli meydana geldi.





Sıcaklık ve tuzluluğun artmasıyla "dunaliella salina" adlı mikroskobik canlının fazla üremesi nedeniyle ortaya çıkan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı görünüm kazandırıyor.





Su seviyesinin yükselip alçalmasına bağlı olarak göl, yaz aylarında zaman zaman kalp şeklini alıyor.



Özellikle eylülde pembeye yakın tonlara bürünen gölün kasım ve aralıkta genellikle hardal sarısı olan rengi, bazı günlerde yaşanan ısı değişikliğiyle yine pembeye dönebiliyor.



