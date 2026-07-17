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        Çanakkale'de protokol Christopher Nolan'ın "Odyssey" filmini özel gösterimle izledi

        Çanakkale'de protokol mensupları, Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi "Odyssey"i özel gösterimle izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Çanakkale'de protokol Christopher Nolan'ın "Odyssey" filmini özel gösterimle izledi

        Çanakkale'de protokol mensupları, Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi "Odyssey"i özel gösterimle izledi.

        Antik Yunan şairi Homeros'a atfedilen "Odysseia" destanını beyaz perdeye taşıyan film, 17 Burda AVM'deki Paribu Cineverse'de gösterime girdi.


        Vali Ömer Toraman, kent protokolü için Çanakkale Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen organizasyon öncesi gazetecilere, kentin tarih boyunca büyük hadiselere ve büyük tarihi olaylara şahitlik yaptığını söyledi.

        Çanakkale'nin çok önemli bir coğrafya olduğunu dile getiren Toraman, "Antik dönemde de hem Troya Savaşı ve arkasından gelişen olayların ana mekanı burası. Daha önce Troya üzerine pek çok film çekilmişti ve bunlar bütün dünyada çok büyük yankı oluşturmuştu. Bunların Çanakkale'ye, Troya Ören Antik Kenti'ne ve Troya Müzesi'ne de muhakkak olumlu katkıları oldu. Şimdi bu Troya filminin bir manada devamı olan Odyssey filmi vizyona girdi. Bugün Çanakkale'de eş zamanlı olarak belediyemiz ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün işbirliğiyle ilk gösterimi gerçekleştiriliyor." dedi.

        Vali Toraman, hem İlyada hem de Odesa'nın özellikle Batı dünyası için kurucu destanlar olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:


        "O yüzden bu filmin yeniden dikkatlerin bu coğrafyaya çekilmesine vesile olacağına ve insanların merakını uyandıracağına, dolayısıyla buraya bir hareketlilik katacağına inanıyoruz, umut ediyoruz. Beklentimiz de bu yönde. Muhakkak görülmesi gereken bir coğrafya. Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızı Troya Antik Kenti'ni, Troya Müzesi'ni ve Çanakkale'yi görmeye davet ediyoruz."


        Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise Troya filminden sonra Odyssey filminin de Çanakkale için çok önemli olduğuna işaret etti.

        Homeros'un iki destanı olduğunu, bu filmin bir dönüş yolculuğunu anlattığını ifade eden Erkek, "Tabii uzun bir yolculuk. Bir insanın 20 yıl sonra memleketine döndüğündeki halini aslında izleyeceğiz. Tabii destanın efsanenin başladığı yerde Troya, Troas bölgesi, Çanakkale toprakları... Troya, insanoğlunun yerleşim yerlerinden biri. Aslında insanlığın bir tarihi ve Çanakkale'nin kültürü açısından çok önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Bizim kentimizin tanıtımımız açısından da çok önemli." şeklinde konuştu.

        Özel gösterime, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Barosu Başkanı Ardahan Dikme, Çanakkale Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (ÇATOD) Başkanı Nilgün Gökser, Troya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan ile davetliler katıldı.

        - Film hakkında

        Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi olan ve mitolojik aksiyon türündeki yapımda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron rol alıyor.

        Nolan'ın senaryosunu kaleme alıp yönettiği filmin yapımcılığını Emma Thomas ile Nolan üstlenirken, yürütücü yapımcılığını Thomas Hayslip gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 2 saat 52 dakika süren yapım, Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un ülkesine dönüş yolculuğunu konu alıyor. Eve ulaşabilmek için uzun ve zorlu bir mücadele veren Odysseus, yolculuğu sırasında çeşitli mitolojik engellerle karşı karşıya kalıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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