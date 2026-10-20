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        Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve medyanın bilinçlendirme çalışmalarındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla, "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:06 Güncelleme:
        Çanakkale'de "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve medyanın bilinçlendirme çalışmalarındaki rolünün güçlendirilmesi amacıyla, "Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi" düzenlendi.

        Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, Barbaros Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görev yapan personel ile basın mensuplarına yönelik eğitim öncesi yaptığı konuşmada, Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu'nun 2024 yılında yaptığı çalışmaya istinaden 5 yıllık yerel hedefler, planlamalar ve programlamalar dahilinde İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğüne tevdi edilen bu eğitim programını yürütüyor olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

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        Bağımlılığın önemli bir konu olduğunu vurgulayan Karaoğlu, şöyle konuştu:

        "Bağımlılıkla mücadele bu bağlamda çok üzerinde durulması gereken bir konu. Bağımlılık, toplumu oluşturan bireyler ve toplumlar için önemli tehdit. Her geçen gün bu tehdit artarak devam ediyor. Toplumda en çok bilinen tütün ve alkol bağımlılığı ama bunun yanı sıra birçok türü var. Üzerinde durmak istediğim bir konu teknolojinin bu denli geliştiği dijital bağımlılık olarak adlandırılan bir bağımlılık türü. Bu artık günümüzde bilhassa çocuk ve gençleri çok büyük tehdit ediyor. Bizler de bu tehdide karşı aslında savunmasız hale geliyoruz. Şu cep telefonu adını verdiğimiz cihazı kullanmayanınız yoktur. Teknolojinin bu kadar hayatımıza dahil olduğu bir düzende bir yerde mecbur bırakılıyoruz."

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        Karaoğlu, gerçekleştirilen bu eğitim sayesinde bu konuda bir farkındalığa erişmeyi amaçladıklarını ifade ederek, "Burada alacağımız bilgi, birikim ve tecrübeleri çevremizle paylaşacağız. Bu farkındalığı daha çok insana duyuracağız. Bu noktada bu eğitimler çok kıymetli. Bu noktadaki çalışmalar sadece bireylerle olacak bir şey değil. Yani bireysel bir mücadeleden burada bahsetmek çok doğru değil. Bireysel mücadeleden ziyade toplumsal bir mücadele çok daha kıymetli olacaktır." dedi.

        Programda daha sonra katılımcılara bağımlılık konusunda sunum yapan uzman psikolog Nihan Efe Katı da madde bağımlılığının, kişinin zarar gördüğünü bilmesine ve farkında olmasına rağmen madde kullanmayı bırakamamasıyla karakterize, nörobiyolojik ve beyin hasarına yol açabilen bir durum olduğunu söyledi.

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        Bağımlılıkla ilgili haberlerde medyada kullanılan dile ilişkin örnekler sunan Katı, haber metinlerinde bağımlılığa ilişkin unsurlara gereğinden fazla yer verilmesinin, bağımlılığa eğilimi olan kişileri olumsuz etkileyebileceğine dikkati çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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