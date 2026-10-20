Çanakkale'de okul çevrelerinde uygulama ve denetimler sürüyor

Çanakkale'de okul çevrelerinde başlatılan uygulama ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Valiliği koordinasyonunda, eğitim ve öğretim döneminin huzurlu bir ortamda sürdürülmesi amacıyla güvenlik birimlerince, okul çevrelerinde ve eğitim kurumlarında denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor.

Araç ve trafik kontrolleri, metruk bina denetimleri ve genel asayiş uygulamalarıyla öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için gerekli tedbirlerin alındığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte güvenlik birimlerimizin çalışmalarının yanı sıra anne ve babaların duyarlılığı, aile desteği ve okul-aile işbirliği de büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın arkadaş çevrelerinin, sosyal ilişkilerinin ve dijital dünyadaki faaliyetlerinin takip edilmesi, onların sağlıklı, bilinçli ve güvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayacaktır. Çocuklarımızın güvenliği, hepimizin ortak sorumluluğudur."