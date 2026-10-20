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        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:15 Güncelleme:
        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekiplerince Ezine ilçesinde kara yolunda bir grup düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi.

        Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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