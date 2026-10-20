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        Çanakkale'nin 3 ilçesinde kaçakçılıkla mücadele operasyonu

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 3 ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        Çanakkale'nin 3 ilçesinde kaçakçılıkla mücadele operasyonu

        Çanakkale'de jandarma ekiplerince 3 ilçede kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 613 Ekim tarihleri arasında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Eceabat, Biga ve Bayramiç ilçelerinde 3 kaçakçılık ve 1 mali suç olayına operasyon gerçekleştirdi.

        Kaçakçılık olaylarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda; Eceabat ilçesinde, 15 litre etil alkol, 15 litre sahte/kaçak şarap, 1 litre sahte/kaçak rakı ele geçirildi. Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 39 adet cinsel takviye edici macun, 21 adet cinsel takviye edici sprey, 2 bin 53 adet cinsel takviye edici hap, 365 adet cinsel takviye edici jel, 15 adet cinsel takviye edici krem, 32 adet alkol aroma kiti ele geçirildi. Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda ise 730 litre sahte/kaçak şarap, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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        Ele geçirilen malzemelere mahkeme talimatıyla el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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