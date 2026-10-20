Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök, Kaz Dağları'nda yeni bir böcek türü keşfetti.

ÇOMÜ'den yapılan açıklamada, Çanakkale ve Balıkesir sınırlarında bulunan Kaz Dağları'nda, 1705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesi'nde "Kardikeni" olarak bilinen "Acantholimon ulicinum" bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulunduğu ifade edildi.

Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından keşfedilen yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan "Anuromyzus acantholimonis" ismi verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Doç. Dr. Şahin Kök ile Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda, yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi. Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan Zootaxa dergisinde yayımlandı."