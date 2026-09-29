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        Çanakkale'de "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" Çanakkale'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Çanakkale'de "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" başladı

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamu kurumları personeli ve basın mensuplarına yönelik düzenlenen "İletişim Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu Bölge Müdürlükleri Eğitimleri" Çanakkale'de başladı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Mustafa Tolga Karaoğlu, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim öncesi yaptığı konuşmada, iletişimin yalnızca bilgi aktarmanın ötesine geçerek kamu hizmetlerinin etkinliğini, kurumlara duyulan güveni ve vatandaşla kurulan bağı doğrudan etkileyen stratejik bir unsur haline geldiği bir dönemin yaşandığını söyledi.

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        Bu doğrultuda doğru, hızlı, şeffaf ve koordineli bir iletişim anlayışının, kamu kurumlarının tamamında güçlendirilmesini son derece önemsediklerini dile getiren Karaoğlu, "Başkanlığımızın eğitim faaliyetlerinde ortak standartların oluşturulması, kurumsal bilgi ve tecrübenin paylaşılması ve güçlü bir kurumsal hafızanın tesis edilmesi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilen bu programın hem mesleki yetkinliklerimizin gelişmesine hem de kurumlarımız ve basın mensuplarımız arasındaki iletişim ve işbirliğinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Karaoğlu, program kapsamında dezenformasyonla mücadeleden yapay zeka destekli araştırma ve bilgi sentezlemeye, basın ve yayında sosyal medyanın etkin kullanımından iletişim ve halkla ilişkiler ile CİMER uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede eğitimler gerçekleştirileceğini belirterek, şöyle konuştu:

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        "Kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi, basın kartı uygulamaları ve resmi yazışma kuralları gibi başlıklarla da mesleki bilgi ve yetkinliklerimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü iletişim yalnızca doğru bilgiyi üretmek değil, o bilgiyi doğru zamanda, doğru yöntemlerle ve güvenilir bir şekilde topluma ulaştırabilmektir. Bu anlayışla, kamu kurumlarımızın iletişim kapasitesini artırmayı, vatandaşlarımızla kurduğumuz güven bağını pekiştirmeyi ve değişen iletişim dünyasına birlikte uyum sağlamayı amaçlıyoruz."

        Mustafa Tolga Karaoğlu, bugün ve yarın gerçekleştirecekleri eğitimlerin yalnızca bilgi aktarılan bir program değil aynı zamanda deneyimlerin paylaşıldığı, yeni bakış açılarının kazanıldığı ve iletişim alanındaki ortak çalışma kültürünün güçlendirildiği verimli bir buluşma olması temennisinde bulundu.

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        - "Eğitimlerin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz"

        Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ahmet Ali Artun ise kamu hizmetlerinin etkin, doğru ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için sahadaki müdahale kadar dezenformasyonla mücadelenin de çok önemli olduğunu vurguladı.

        Yaptıkları hizmetin amacına ulaşması doğrultusunda kamuoyuna bunun nasıl yansıdığı veya nasıl yansıtılması gerektiğiyle ilgili bir yol haritasının olması gerektiğine dikkati çeken Artun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu doğrultuda Çanakkale'deki kamu kurumu ve kuruluşlarına, üniversitemize bir eğitim düzenledi. Hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için bu eğitimlerin çok önemli ve çok değerli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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        İŞKUR İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz da çağın, iletişimin ve iletişim araçlarının hızlı bir şekilde değiştiği, buna kurumların da ayak uydurmak için çaba sarf ettiği bir dönem olduğunu anlattı.

        Toplantıya İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Tatar, kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

        Bugün ve yarın gerçekleştirilecek eğitimler kapsamında, dezenformasyonla mücadele, yapay zeka destekli araştırma, sosyal medya kullanımı, kurumsal itibar yönetimi, kriz iletişimi ve basın kartı uygulamaları konularında alanında uzman eğitmenler bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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