Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 28.09.2026 - 12:08 Güncelleme:
Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Belediyesi itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.
Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
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