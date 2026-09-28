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        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 12:08 Güncelleme:
        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Çanakkale'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Esenler Mahallesi Karacaören mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine Çanakkale Belediyesi itfaiye ekibi, olay yerine sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen alevler ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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