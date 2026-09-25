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        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ailelerimiz, özellikle ergen yaştaki evlatlarımızın ilişkilerine, oynadığı oyunlara muhtemel şiddet riskine dikkat ederek süreci takip etsinler." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 21:07 Güncelleme:
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan Çanakkale'de konuştu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Ailelerimiz, özellikle ergen yaştaki evlatlarımızın ilişkilerine, oynadığı oyunlara muhtemel şiddet riskine dikkat ederek süreci takip etsinler." dedi.

        Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Demircioğlu Caddesi'ndeki Akdeniz Beslenme ve Diyet Merkezi ile Biga ilçesindeki Cesur Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği'nin açılışlarını yaptı.

        Ardından Biga'da hayatını kaybeden esnaf Sami Aşkı'nın cenazesine katılan Bülent Turan, Aşkı'nın yakınlarına sabır diledi.

        Esnaf ziyaretleri yapan, daha sonra AK Parti Biga İlçe Başkanlığı'na geçen Bakan Yardımcısı Turan, partililerle sohbet etti.

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        Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Turan, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

        Dünyada bir konjonktürün sonucu olarak gençlerin sosyal medya başta olmak üzere bilgisayar, televizyon ve tablet bilgisayar aracılığıyla olan yoğun iletişiminin çok farklı ve öngörülmeyen bedeller üretebildiğini dile getiren Turan, şöyle konuştu:

        "Herkes kendi evladına dikkat etsin. Emniyetimizin yapacakları var. Milli Eğitim Bakanlığı'mızın var. Ancak esas işin sahibi ailelerdir. Evladımız hangi oyunu oynuyor? Evladımız hangi yanlış ihtimalleri olan işler yapıyor? Dersten sonra kimle buluşuyor? Nereye gidiyor? Bunları bilecek olan ailelerimizdir. Yoksa her öğrencinin başına, her okula, her sınıfa bir polis koymanın imkanı olmadığı gibi dünya uygulamalarında polisin görünür olmasının da tersten zararı olabiliyor zaman zaman."

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        Turan, olayı yakından takip ettiklerini belirterek, "Polisin bu konuda yapacakları olmakla beraber esas işin sahibi ailelerimizdir. Ailelerimizi, anne ve babalarımızı uyarmak istiyorum. Ailelerimiz, özellikle ergen yaştaki evlatlarımızın ilişkilerine, oynadığı oyunlara muhtemel şiddet riskine dikkat ederek süreci takip etsinler." dedi.

        Turan'ın ziyaretlerinde, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK üyeleri Naim Makas ve Jülide İskenderoğlu ile partililer yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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