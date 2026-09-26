Çanakkale'de 800 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi

TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

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