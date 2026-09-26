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        Çanakkale'de 800 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Çanakkale'de 800 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi

        Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.

        TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.

        Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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