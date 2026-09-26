Çanakkale'de 800 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.
Yeşilay Çanakkale Şubesince, Çanakkale Merkez Eğitim Jandarma Komutanlığında 800 kişiye Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Yetişkin Eğitimi kapsamında tütün ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.
TBM programının birincil önleme yaklaşımı çerçevesinde yürütülen eğitimde, katılımcılara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgiler aktarıldı.
Eğitimin ardından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) sunduğu ücretsiz psikososyal destek hizmetleri de tanıtıldı.
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