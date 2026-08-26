Çanakkale'de kaybolan alzaymır hastasını arama çalışması sürüyor

Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyü çevresindeki zeytinlik ve ormanlık alanlardaki arama çalışmalarına, İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile AFAD ve AKUT ekipleri katılıyor.

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