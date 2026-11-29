Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Göktepe mevkisinde bir kamyonun çektiği römork devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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