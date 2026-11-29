Çanakkale için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, yer yer rüzgarın şiddeti saatte 7590 kilometreye ulaşıyor. Kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1867 yılında yaptırılan tarihi Kurşunlu Camii'nin avlusundaki ağaç devrildi. Cami çevresinde insan bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken avluda bulunan tente kullanılmaz hale geldi.

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