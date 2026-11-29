ÇANAKKALE'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle feribot seferinde aksamalar yaşanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oluyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattında yapılan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Öte yandan kentte 60-75 km/saat ile yer yer 90 km/saati bulan rüzgar nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot saatleri azaltılırken, Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

REKLAM

VALİLİKTEN UYARI

Çanakkale Valiliği de kentte bugün etkili olacak sağanak ve fırtınaya karşı uyardı. Açıklamada, “Meteorolojik değerlendirmelere göre, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren ilimizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak etkisini artıracak rüzgarın, 2 Aralık 2026 Çarşamba günü gece saatlerine kadar ilimiz genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (60-75 km/saat) ve kısa sürelerle kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur. Meteorolojik değerlendirmelere göre, ilimizin batı kesimlerinde devam eden sağanak yağışların, 29 Kasım 2026 Pazar günü gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte kuzey ve doğu kesimlerde (Biga, Çan, Lapseki ve Yenice) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden, vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.