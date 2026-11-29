Eceabat ilçesinde sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşların dikkatini deniz kenarındaki siyah nesne çekti. Vatandaşlar yaklaşıp baktıklarında ise yavru yunus olduğunu fark ettiler. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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