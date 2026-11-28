Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'a ölü köpek balığı yavrusu vurdu. Köprüyü kullanan vatandaşlar, ölü köpek balığı yavrusunu gördü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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