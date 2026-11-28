Çanakkale’de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri’nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi’nde 'Takeover Day' (Devralma Günü) etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde bir gün boyunca 15 çocuk müzeyi devralarak, müze müdürü, müdür yardımcısı, müzede tur rehberi, gişe görevlisi, güvenlik, karşılama görevlisi, mağaza personeli, sosyal medya yöneticisi, eğitimci, arkeolog olarak çalıştı.

Troya Müzesi, uluslararası Takeover Day çerçevesinde çocukları müzeciliğin farklı çalışma alanlarıyla buluştururken, ÇOMÜ Müzecilik Bölümünden de 8 öğrenci uygulamalı eğitim ortamı sundu. Sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin de ele alındığı etkinlik, farklı yaş gruplarını ortak bir öğrenme ve deneyim paylaşımı ortamında bir araya getirdi. 912 yaş aralığındaki 15 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte müze yönetimi ve idari işlerden eserlerin korunması ve restorasyonuna, güvenlik ve teknik hizmetlerden ziyaretçi memnuniyetine, rehberlik ve sergileme çalışmalarına kadar müzeciliğin farklı alanları tanıtıldı. Çocuklar, bir müzenin günlük işleyişini ve arka planda yürütülen çalışmaları yakından tanıma fırsatı buldu.

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Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, etkinliğin müzelerin toplumsal ve eğitsel rolünü ortaya koyması açısından önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Müze denildiğinde çoğu zaman akla sergilenen eserler geliyor. Oysa bir müzenin arkasında çok sayıda uzmanlık alanı, emek ve ortak çalışma bulunuyor. Biz çocukların müzeyi yalnızca gezen değil; tanıyan, sorgulayan, merak eden ve deneyimleyen bireyler olarak görmelerini istiyoruz. Çünkü müzeler, çocukların kültürel mirasla bağ kurabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve farklı disiplinlerle tanışabilecekleri çok özel öğrenme ortamlarıdır. Kültürel mirasın korunması kadar, onu sahiplenecek ve geleceğe aktaracak bilinçli kuşakların yetişmesi de bizim sorumluluğumuz."

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Etkinlik çerçevesinde çocuklar, Troya Müzesi koleksiyonundaki eserlerden ve müze mağazasında satışa sunulan heykel ve sikke replikalarından yararlanarak kendi sergilerini tasarladı. Eser seçimi, sergileme, mekan düzenlemesi ve anlatı oluşturma süreçlerini deneyimleyen çocuklar, bir serginin hazırlanma aşamalarını uygulamalı olarak öğrendi.

Programın sürdürülebilirlik başlığında ise atık kağıtların yeniden değerlendirilmesiyle kağıt yapım etkinliği gerçekleştirildi. Çocuklar, kullanılmış kağıtların yeniden üretime kazandırılmasını deneyimleyerek geri dönüşüm ve kaynakların verimli kullanılması konusunda farkındalık kazandı.