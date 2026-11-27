Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1724 Kasım tarihleri arasında Bayramiç ilçesinde kaçakçılık olayına müdahale edildi. Bayramiç ilçesinde meydana gelen kaçakçılık olayında; bin 60 litre kaçak şarap ve 2 litre kaçak rakı ele geçirildi.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda kaçak bin 60 litre şarap ve 2 litre rakı ele geçirildi.

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