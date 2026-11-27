Cengiz Enerji'nin genç mühendis adaylarının mesleki gelişimlerine katkı sunmak ve üniversitesanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği ReAktör programının yeni dönemi başladı. Programın ilk durağı Cenal Termik Enerji Santrali oldu.

Enerji sektörünün geleceğine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefleyen Cengiz Enerji, genç mühendis adaylarının akademik bilgi ve becerilerini iş hayatıyla buluşturulması amacıyla ReAktör programını üniversite iş birlikleriyle hayata geçirmeye devam ediyor. Programın ilk buluşması 1.320 MW kurulu gücüyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 3'ünü karşılayabilecek Cenal Termik Enerji Santrali'nde gerçekleştirildi. Üniversite eğitimi ile sektör deneyimini bir araya getiren ReAktör programı, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmelerine, mesleki yetkinliklerini geliştirmelerine ve enerji sektörünün farklı çalışma alanlarını yakından tanımalarına olanak sağlıyor. Elektrikelektronik mühendisliği öğrencilerini kapsayan programda genç mühendis adayları, şirket profesyonellerinden mentorluk desteği ve saha deneyimleriyle enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

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"Enerjinin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Cengiz Enerji CEO'su Ahmet Türkoğlu, ReAktör programıyla gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sunmayı ve enerji sektörünü daha yakından tanımalarını sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "ReAktör programıyla gençlerin üniversitede edindikleri bilgileri sahada deneyimlemelerini, sektör profesyonelleriyle bir araya gelerek farklı bakış açıları kazanmalarını ve kariyerlerine daha güçlü adımlarla hazırlanmalarını destekliyoruz. Enerji sektörü, teknolojik gelişmeler ve sürdürülebilirlik odağındaki dönüşümle birlikte sürekli gelişiyor. Bu dönüşümün başarıyla ilerlemesinde, donanımlı ve yenilikçi bir bakış açısına sahip genç mühendislerin önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Genç mühendislerin gelişimine yatırım, enerjinin geleceğine yatırımdır. Programımızı sürdürerek gençlerle enerji sektöründeki deneyimimizi buluşturmaya ve genç mühendislerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.