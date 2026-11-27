Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kadın üreticilere çevre bilinci ve gıda güvenilirliği eğitimi verildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye arasında, Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli Kazdağları Projesi çerçevesinde yürütülen bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimine yönelik iş birliği kapsamında kadın üreticilere eğitim verildi. İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa İl Müdürü Ergün Demirhan, İl Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga, il ilçe müdürlüğü idarecileri, FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Ormancılık Sorumlusu Ekrem Yazıcı, FAO Ormancılık Uzmanı Esra Türkyılmaz ile Ayvacık, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinden kadın üreticiler katıldı.

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Programda Esra Türkyılmaz tarafından Kazdağları Projesi’nin amacı, hedefleri ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Teknik personeli tarafından çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik, bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının güvenli yönetimi, kişisel koruyucu donanım kullanımı ve iyi tarımsal uygulamalar anlatıldı. Ayrıca yöresel gıda üretiminde hijyen, gıda güvenilirliği, kurutma, muhafaza, ambalajlama ve etiketleme konularında bilgi verildi. Üçlü durulama yönteminin ve atık toplama ekipmanlarının kullanımının uygulamalı olarak gösterildiği programda üreticilerin soruları cevapladı.