Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, COP31'e destek veren ÇOMÜ'lü akademisyen ve öğrencilere teşekkür etti.

Erenoğlu, teşekkür mesajında, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ÇOMÜ'nün ortaya koyduğu nitelikli bilimsel temsil ve kurumsal eşgüdümlere dikkat çekti.

Araştırma Dekanlığı ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğünün tam uyumuyla yürütülen süreçte, üniversitenin üniversitenin yeşil dönüşüm odaklı AR-GE projelerinin uluslararası platformlarda başarıyla sunulduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erenoğlu, elde edilen başarının arkasındaki en temel gücün birimler arası tam uyum ve ortak akıl olduğunu vurgulayarak sürece katkı sunan akademik kadroya ve öğrencilere teşekkür etti.

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COP31'in, ÇOMÜ'nün kurumsal tam uyumunu ve küresel vizyonunu güçlendirdiğine işaret eden Cüneyt Erenoğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"ÇOMÜ olarak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerimizi üniversitemizin tüm akademik ve idari kademelerinde tam bir uyum içerisinde hayata geçiriyoruz. COP31 kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu yoğun ve nitelikli katılım; Araştırma Dekanlığımız ile Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğümüzün omuz omuza, kusursuz bir koordinasyonla çalışmasının en somut meyvesidir. Sürecin planlanmasından sahadaki temsile kadar her aşamada bu tam uyumu tesis eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Arda Aydın’a, araştırma ekosistemimizi küresel hedeflerle bütünleştiren Araştırma Dekanımız Prof. Dr. Sercan Karav’a ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu sahaya yansıtan Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Dilvin İpek’e en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

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Aynı ortak hedef etrafında kenetlenerek yenilenebilir enerjiden döngüsel ekonomiye, sıfır atık uygulamalarından denizel ekosistemlerin korunmasına kadar nitelikli projeler üreten tüm araştırmacılarımıza, akademisyenlerimize ve geleceğimizin teminatı İklim Elçisi öğrencilerimize şükranlarımı iletiyorum. ÇOMÜ, kurum içi tam uyum ve yüksek bilimsel kapasitesiyle yeşil dönüşümün öncü yükseköğretim kurumlarından biri olmayı sürdürecektir."