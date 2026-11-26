Çanakkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gıda denetimi gerçekleştirildi.

Öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliği ile gıda denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Çanakkale Merkez ilçede yer alan tüm KYK yemekhanelerine ortak denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde; yemekhanelerin ve mutfakların hijyen şartları, gıdaların muhafaza şartları, gıda hazırlama ve sunum süreçleri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği yönünden kontroller gerçekleştirildi. Denetimlerde, öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması, sunulan yemeklerin güvenilirliği ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesi konularında gerekli kontroller sağlandı.