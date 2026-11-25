Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Lider Çocuk Tarım Kampı" Projesi kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2010 yılında "Hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk" ilkesiyle başlatılan proje çerçevesindeki program, Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden oluşan 40 kişilik grup ve öğretmenlerinin katılımıyla yapıldı.

Birleşmiş Milletler tarafından 2026 yılının "Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı" ilan edilmesi ve Türkiye'nin 2026'da COP31'e ev sahipliği yapması dolayısıyla bu yıl "Çocuk, Kadın, İklim" temasıyla düzenlenen kamp, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi koordinasyonunda, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğünce organize edildi.

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Diyarbakırlı Ekrem Ergün İlkokulu Konferans Salonunda başlayan etkinliğe Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Nazlıcan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yücel Tokyöz, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Atmaca ve Okul Müdürü Mustafa Berber katıldı.

Öğrencilere doğa bilinci, çevre farkındalığı, tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri, gıda güvenilirliği, suyun ve gıdanın önemi konularında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlik kapsamında Gümüşçay beldesindeki modern hayvancılık işletmesi TOKUÇ ile kadın kooperatifince işletilen Ece Köy Süt Ürünleri İşletmesini ziyaret eden öğrenci ve öğretmenler, üretim süreçlerini yerinde inceledi.

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Gümüşçay Belediye Başkanı Hasan Kırım'ın da katıldığı programın sonunda kısa birer konuşma yapan Kırım çocuklara ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Okul Müdürü Berber ise Kırım'a ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür etti.

Program, öğrencilere katılım belgesi takdimiyle sona erdi.