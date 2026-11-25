Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesinde meydana geldi. Ahmet Şahin idaresindeki 34 NCM 472 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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