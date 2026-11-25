ÇANAKKALE'deki Troya Müzesi'nde bulunan ve Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahdi’nin üzeri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 10 dakikalığına siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale'de 5 bin 500 yıllık geçmişe ışık tutan birçok eserin sergilendiği Troya Müzesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde etkinlik gerçekleştirildi. 1994 yılında Biga ilçesinde Kızöldün Tümülüsü'nde bulunan, üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahdi'nin üzeri 10 dakika siyah örtüyle kapatıldı.

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'ŞİDDETİN FARKLI BİÇİMLERDE VARLIĞINI SÜRDÜRDÜĞÜNÜ HATIRLATMAK İSTİYORUZ'

Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören, etkinlikle ilgili, "Polyksena Lahdi, kadına yönelik şiddetin anlatıldığı en eski ve en anıtsal eserlerden biri. Bu nedenle bugün, 25 Kasım'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Polyksena Lahdi'ni 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapattık. Lahde ismini veren Polyksena, Troya Kralı Priamos'un en küçük kızıdır. Troya Savaşı'ndan sonra, Akhilleus'un oğlu Neoptolemos tarafından Akhilleus'un mezarı başında kurban edilir. Siyah örtüyle geçmişte yaşanan şiddetin bugün de farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Örtünün üzerine bıraktığımız beyaz gül ise umudu ve yaşamı simgeliyor. Polyksena'nın hikayesi binlerce yıl öncesine ait olsa da bugün hala güncelliğini koruyan toplumsal bir yaranın simgesi" ifadelerini kullandı.