Troya Müzesi'nde sergilen Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği Polyksena Lahdi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde müze tarafından siyah örtüyle kapatıldı.

Çanakkale'de, 5 bin 600 yıllık geçmişe sahip Troya Ören Yeri'nden çıkan eserlerin sergilendiği Troya Müzesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde farklı bir etkinliğe imza attı. Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği, 1994 yılında Biga ilçesinde Kızöldün Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 500 yıllık Polyksena Lahdi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde siyah örtüyle kapatıldı.

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Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için bu sembolik etkinliği düzenlediklerini söyleyen Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, "Polyksena Lahdi, kadına yönelik şiddetin anlatıldığı en eski ve en anıtsal eserlerden biri. Bu nedenle bugün, 25 Kasım'da, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Polyksena Lahdi'ni 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapattık. Lahde ismini veren Polyksena, Troya Kralı Priamos'un en küçük kızıdır. Troya Savaşı'ndan sonra, Akhilleus'un oğlu Neoptolemos tarafından Akhilleus'un mezarı başında kurban edilir. Siyah örtüyle geçmişte yaşanan şiddetin bugün de farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Örtünün üzerine bıraktığımız beyaz gül ise umudu ve yaşamı simgeliyor. Polyksena'nın hikâyesi binlerce yıl öncesine ait olsa da bugün hala güncelliğini koruyan toplumsal bir yaranın simgesi" dedi.