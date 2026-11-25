Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü girişindeki Troya Müzesi'nde yer alan ve üzerinde Troya Kralı Priamos ile kraliçe Hekabe'nin küçük kızları Polyksena'nın kurban edilmesinin betimlendiği yaklaşık 2 bin 600 yıllık Polyksena lahdi, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla siyah örtüyle kapatıldı.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"ne dikkati çekmek amacıyla siyah bir örtüyle üzeri örtülen lahde, müzenin kadın çalışanları siyah kurdele bağladı.

Lahde beyaz gül bırakan Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, Polyksena lahdinin, kadına yönelik şiddetin anlatıldığı en eski ve en anıtsal eserlerden biri olduğunu ifade etti.

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Bu nedenle 25 Kasım'da, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Polyksena lahdini 10 dakikalığına siyah bir örtüyle kapattıklarını belirten Düzgören, sözlerine şunları kaydetti:

"Lahde ismini veren Polyksena, Troya Kralı Priamos'un en küçük kızıdır. Troya Savaşı'ndan sonra, Akhilleus'un oğlu Neoptolemos tarafından Akhilleus'un mezarı başında kurban edilir. Siyah örtüyle geçmişte yaşanan şiddetin bugün de farklı biçimlerde varlığını sürdürdüğünü hatırlatmak istiyoruz. Örtünün üzerine bıraktığımız beyaz gül ise umudu ve yaşamı simgeliyor. Polyksena'nın hikayesi binlerce yıl öncesine ait olsa da bugün hala güncelliğini koruyan toplumsal bir yaranın simgesi."