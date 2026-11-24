Program, oratoryo, öğrenci korosu ve Gelibolu Maarif Öğretmen Korosu'nun gösterileriyle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Programda emekli öğretmenlere şeref belgeleri verildi ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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