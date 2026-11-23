Olumsuz hava şartları nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına ve akıntı nedeniyle boğaz trafiği saat 12.20 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 19.30 itibarıyla ise normale döndü.