Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit geçişler, bazı gemiler için kapatıldı (3)
Giriş: 23.11.2026 - 21:27 Güncelleme:
BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan boğaz trafiği saat 19.30 itibariyle 7 saat sonra normale döndü.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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