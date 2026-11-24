Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü ile Biga İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki mobil kanser tarama aracı hizmet vermeye başladı.

Biga İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, erken teşhis çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Biga Belediyesi önünde konuşlandırılan araçta, mamografi ve kanser tarama hizmetleri sunuluyor.

4 Aralık Cuma gününe kadar hizmet verecek araçta yapılacak tüm tarama hizmetleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.