Umreciler Çanakkale Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı
Umre ibadetini yerine getirmek için yola çıkan umreciler Çanakkale Havalimanı'ndan dualarla uğurlandı.
Umre ibadetini yerine getirmek için yola çıkan umreciler Çanakkale Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı.
Çanakkale’den umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden umreciler, Çanakkale Havalimanı’ndan dualarla uğurlandı. İl Müftü Yardımcıları Kamil Tuncel, Sedanur Sezen, umreci yakınlarının ve din görevlilerinin duaları eşliğinde Medine’ye yolcu edildi. Umrecilerin ibadetlerini sağlık, huzur ve afiyet içerisinde yerine getirmeleri, umrelerinin makbul ve mebrur olması temennisinde bulunuldu.
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