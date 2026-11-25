Çanakkale'de tır ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tır ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde tır ve otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Şahin'in kullandığı 34 NCM 472 plakalı motosiklet, Umurbey beldesi girişinde trafik ışıklarında bekleyen tır ve otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Şahin'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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