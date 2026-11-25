Operasyonlarda 106 gram sentetik uyuşturucu, 294 sentetik ecza hapı, 5 kök Hint keneviri ile 2 av tüfeği ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uygulamalarda 8 bin 571 kişi ve 1267 araç kontrol edilirken, 157 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Kasım tarihlerinde il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

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