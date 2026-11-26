Lohusalık döneminde eş desteğinin öneminin de vurgulandığı eğitimde, babaların bu süreçte üstlenebileceği sorumluluklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anne ve baba adaylarının katıldığı eğitimde, doğumun yaklaşan ve gerçek belirtileri, doğum süreci, yenidoğan bebek bakımı ve lohusalık dönemindeki duygusal değişimler ele alındı.

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