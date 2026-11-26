Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehrin ihtiyaçlarını karşılamak, devam eden projeleri hızlandırmak ve yeni yatırımlar kazandırmak amacıyla Ankara'daki temaslarını sürdürüyor.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şehrin gelişimine katkı sağlayacak yatırımların takibi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve belediyenin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi için Ankara'daki temaslarına aralıksız devam ediyor. Son üç yılda 63'üncü kez başkentte bulunan Elbi, gerçekleştirdiği ziyaretlerle Karabiga'nın ihtiyaçlarını ve projelerini bakanlıklar, kamu kurumları ve ilgili kuruluşların gündemine taşıdı.

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Elektrik kesintileri Bakanlık gündemine taşındı

Başkan Elbi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ı ziyaret ederek Karabiga'nın ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede, son dönemde hemşehrilerin yaşadığı elektrik kesintileri de gündeme geldi.

Elektrik dağıtım hizmetlerinin doğrudan belediyenin sorumluluk alanında bulunmadığını ancak vatandaşların yaşadığı her sorunun kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Elbi, ilgili kurumlar nezdinde çözüm için girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

BigaKarabiga yolu ve liman projesi yakından takip ediliyor

Ankara temasları kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, Genel Müdür Yardımcısı Kerem Yeğnidemir ve Kıyı Yapıları Proje Dairesi Başkan Vekili Önder Sedat Saraçoğlu ile de bir araya gelen Başkan Elbi, Karabiga'nın ulaşım ve liman yatırımlarını değerlendirdi.

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Geçtiğimiz ay müjdesi paylaşılan ve 2027 yılı yatırım programına alınan 18 km'lik BigaKarabiga arasındaki sıcak asfalt kaplama yol projesinin detayları görüşüldü. Yol güzergâhı ve teknik konular üzerine değerlendirmeler yapılırken, Karabiga Liman Projesi'nin devam eden süreçleri ve ÇED çalışmaları da ilgili yetkililerle ele alındı.

Kapalı spor salonu için Türkiye Voleybol Federasyonu ile temas

Başkan Elbi, Ankara programı kapsamında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı da ziyaret etti. Yakında açılışı gerçekleştirilecek Karabiga Kapalı Spor Salonu'nun spor faaliyetleri açısından daha etkin kullanılması ve ortak çalışmalar yürütülmesi konularında verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

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Görüşmede ayrıca spor salonunun ihtiyaç duyduğu spor ekipmanlarının temini konusunda destek talebi iletildi. Gençlerin sporla buluşabileceği, yeteneklerini geliştirebileceği ve yeni başarılara imza atabileceği imkânları artırmayı hedeflediklerini belirten Elbi, nazik ev sahipliği ve ilgileri dolayısıyla Mehmet Akif Üstündağ'a teşekkür etti.

Belediyenin hizmet kapasitesi güçleniyor

Başkan Elbi'nin Ankara programındaki bir diğer önemli durağı Türkiye Belediyeler Birliği oldu. TBB Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş'ı ziyaret eden Elbi, belediyenin ihtiyaçları ve yeni dönem çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

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Geçtiğimiz hafta Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Karabiga Belediyesi'ne kazandırılan çöp toplama aracı için desteklerinden dolayı AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'e ve Genel Sekreter Yardımcısı Feridun Ulutaş'a hemşehrileri adına teşekkür eden Elbi, temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla yeni çöp konteynerlerinin de beldeye kazandırılacağını belirtti.

Ankara'ya Karabiga için gidiyoruz, kazanan Karabiga oluyor

Yerel yönetim ile merkezi yönetim arasındaki uyumun hizmetlerin hayata geçirilmesinde önemli bir güç olduğunu ortaya koyan Başkan Ahmet Elbi, Ankara ziyaretlerini yalnızca resmi temaslar olarak değil, Karabiga'ya yeni imkanlar kazandırmanın ve projeleri sonuçlandırmanın önemli bir parçası olarak görüyor.

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Belde halkının ihtiyaçlarını ve beklentilerini her platformda dile getirdiklerini belirten Elbi, ulaşım yatırımlarından liman projesine, enerji sorunlarından spor yatırımlarına ve belediyenin araçekipman ihtiyaçlarına kadar her konunun takipçisi olduklarını ifade etti.