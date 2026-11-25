Gelibolu Romanlarla El Ele Kültür ve Sanat Derneği tarafından Mevlana Sohbetleri programı gerçekleştirildi.

Dernek binasında düzenlenen programa, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Halit Kuşku konuşmacı olarak katıldı.

Programda Mevlana'nın düşünceleri, öğretileri ve insanlığa bıraktığı manevi miras üzerine sohbet edildi.

Kuşku, gerçek kulluğun insanın kendisini diğerlerinden üstün görmesi değil, tevazuyu benimseyerek herkeste bir hayır görebilmesi olduğunu vurgulayarak, ibadet ve ilmin kendini beğenmişliğe dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekti.

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Program, manevi konular üzerine yapılan değerlendirmelerin ardından derneğin ilahi grubunun mini konseriyle sona erdi.

Gelibolu Romanlarla El Ele Kültür ve Sanat Derneği başkanı Erkan Seçkin katılanlara teşekkür etti.