Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kaymakamı Osman Acar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde düzenlenen farkındalık etkinliğine katılıp kadınlara karanfil takdim ederek Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Gökçeada İlçe Emniyet Amirliği tarafından ilçe merkezinde kurulan farkındalık standını ziyaret eden Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, vatandaşlarla bir araya gelerek kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin önemine dikkat çekti. Kadınlara karanfil takdim eden Kaymakam Acar, KADES uygulamasının şiddet tehdidi altındaki kadınların güvenlik güçlerine hızlı ulaşmasını sağlayan önemli bir güvenlik mekanizması olduğunu vurguladı.

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"Gökçeada'da hedefimiz şiddetsiz bir toplum"

Gökçeada’da kadına yönelik şiddet vakalarının sıfır seviyesine gerilediğini ifade eden Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, bu olumlu tablonun korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasının kabul edilemeyeceğini vurgulayan Kaymakam Acar, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesinden taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Kadın esnaflara karanfilli ziyaret

Farkındalık etkinliğinin ardından ilçe merkezindeki kadın esnafları da ziyaret eden Kaymakam Osman Acar, karanfil takdim ederek 25 Kasım’ın anlam ve önemine dikkat çekti. Ziyaretlerinde KADES uygulamasını tanıtan Kaymakam Acar, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlendirilmesinin, huzurlu ve güvenli bir toplumun temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

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Gökçeada Kaymakamlığı koordinesinde, ilgili kurumların iş birliğiyle kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık ve bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği vurgulandı.