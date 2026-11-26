Çanakkale'de öğrenci yurtlarında gıda denetimleri yapıldı
Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrenci yurtlarında gıda denetimi yaptı.
Çanakkale'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentteki öğrenci yurtlarında gıda denetimi yaptı.
Denetimlerde, yemekhanelerin ve mutfakların hijyen koşulları, gıdaların muhafaza şartları, gıda hazırlama ve sunum süreçleri, personel hijyeni ve gıda güvenilirliği yönünden kontroller gerçekleştirildi.
Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenmelerinin sağlanması, sunulan yemeklerin güvenilirliği ve gıda kaynaklı risklerin önlenmesi konularında gerekli kontroller yapıldı.
Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği içinde denetim ve kontrol faaliyetlerinin sürdürüleceği öğrenildi.
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