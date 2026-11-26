Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ilçeye gelen tarihi Nusret Mayın Gemisi, vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açıldı.

Gelibolu İskelesi'ne demirleyen gemiyi gün boyunca gezen ziyaretçilere, görevliler tarafından geminin Çanakkale Savaşları'ndaki stratejik rolü ve Türk denizcilik tarihindeki yeri hakkında bilgi verildi. Gemi içerisinde ayrıca bilgilendirici video gösterimi sunuldu.

Derslerde öğrendikleri tarihi olayları yerinde inceleme fırsatı bulan öğrencilerden Cemre Çınar, Nusret Mayın Gemisi'ni yakından görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

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Görevlilerin anlatımlarıyla tarihte yaşananları daha iyi kavradığını belirten Çınar, "Gemiyi kendi gözlerimizle görmek ve içerisinde gezmek çok daha farklı bir duygu. Özellikle Nusret Mayın Gemisi'nin döktüğü mayınlarla savaşın seyrini değiştirmesi beni çok etkiledi. Tarihimizi unutmamak ve geçmişimizi daha iyi tanımak adına bu ziyaretin çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.